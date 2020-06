Sony ha finalmente svelato più dettagli sulla sua nuova PlayStation 5. Ci sono cose che ancora non sappiamo, tra cui informazioni chiave come la data d’uscita e il prezzo.

L’azienda ha presentato il design della PS5, così come molti dei videogiochi compatibili, durante un evento ufficiale. Non è stato annunciato il prezzo o la data di uscita della nuova console, nonché quale dei giochi presentati sarà poi prontamente disponibile senza ulteriori attese. Tuttavia, Sony ha annunciato il periodo in cui è previsto l’arrivo sul mercato ed è quello delle vacanze natalizie.

Per “Holiday 2020” non si intende solo il Natale, ma anche qualche mese prima quando si entra già nel cosiddetto periodo natalizio. Quindi la console potrebbe arrivare anche poco prima di dicembre. Probabilmente già sapete che l’azienda ha rimandato il lancio inizialmente per dare spazio ad avvenimenti più importanti. Nonostante ciò, la console sarà disponibile almeno entro la fine dell’anno come si era già ipotizzato.

Anche il Coronavirus ha giocato un ruolo importante non tanto nelle decisioni prese concerni la data di lancio quanto per la quantità di console disponibili. La pandemia ha colpito molte aziende, non è stato facile tenere il passo con la produzione dei pezzi. Anche se l’azienda è riuscita a portare a termine il progetto, la presentazione e prevede il debutto della PlayStation 5 in pochi mesi, senza dubbi i prodotti effettivamente a disposizione saranno inizialmente di meno.

Per quanto riguarda i videogiochi, tra i titoli certi c’è il sequel di Spider-Man, per tutti gli altri Sony non ha dichiarato se saranno disponibili fin da subito insieme alla PS5. Altro elemento importante è il prezzo. Negli ultimi mesi le ipotesi sono state tante, ma sarà difficile per l’azienda stabilire un prezzo modesto e al contempo appropriato, considerando che la nuova console include pezzi costosi, parti ad alte prestazioni. Le informazioni ignote riguardanti la PlayStation 5 sono sconosciute anche per l’Xbox Series X, diretto rivale della console targata Sony che debutterà nello stesso periodo.