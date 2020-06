WhatsApp: tutti questi smartphone non sono più compatibili con l'app

Quando WhatsApp prepara un nuovo aggiornamento, lo fa per rendere l’applicazione sempre migliore. Ovviamente, con i tempi che corrono, c’è bisogno di avere dei dispositivi che siano in grado di supportare determinate migliorie. Gli sviluppatori sono ovviamente ogni giorno al lavoro per permettere a quanti più smartphone di poter utilizzare le più recenti versione di WhatsApp, anche se alcune volte tutto ciò non è possibile.

WhatsApp infatti a volte è costretto ad eliminare dalla sua lista di supporto alcuni smartphone ritenuti obsoleti. Questi, secondo quanto descritto, non potrebbero infatti utilizzare le nuove versioni dell’applicazione senza problemi.

WhatsApp: se avete tutti questi dispositivi, sappiate che non potrete più usare l’app