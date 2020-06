La crescita di WhatsApp è risultata una delle più rapide ma soprattutto esponenziali in assoluto tra tutte le altre applicazioni del panorama mobile. Gli utenti oggi, essendo in possesso di uno smartphone, hanno come prima applicazione proprio quella colorata di verde. Effettivamente tenersi in contatto con tutti gli amici, parenti e quant’altro risulta un bene di prima necessità.

Non esistono rivali concreti per WhatsApp, applicazione che in tutto il mondo è utilizzata appieno. A parlare sono i numeri: ci sono infatti in giro per il mondo oltre 2 miliardi di persone attive con un account della nota piattaforma. Il tutto è stato reso tale anche dai tanti aggiornamenti, i quali hanno cambiato diversi aspetti dell’applicazione di messaggistica. Il primo è quello che l’ha resa totalmente gratuita, visto che originariamente, come molti sapranno, WhatsApp era a pagamento.

WhatsApp: il ritorno a pagamento sembra imminente visto il nuovo messaggio che gira attraverso le chat

Durante gli ultimi giorni molti utenti hanno notato all’interno della propria chat un messaggio inoltrato da uno dei loro contatti. Questo parlerebbe di un ritorno a pagamento imminente da parte di WhatsApp, applicazione che anni fa è diventata totalmente gratuita. Ci teniamo ovviamente a smentire subito qualsiasi tipo di cattivo pensiero: WhatsApp non ritornerà assolutamente a pagamento e si tratta solo di una fake news.

In questo momento infatti la cosa importante è non diffondere questo messaggio, il quale potrebbe semplicemente fomentare il panico soprattutto nei più inesperti. WhatsApp è un’applicazione gratuita che basa proprio su questo aspetto gran parte delle sue fortune.