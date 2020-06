Vodafone: incredibile, 50GB in due offerte fino al 5G per gli ex utenti

Stare dietro ad un gestore come Vodafone è estremamente difficile per tutte le realtà che si occupano di telefonia mobile. Si tratta infatti del provider migliore in assoluto, riconosciuto così anche in Europa vista la grande estensione della sua rete 4G. Sono diverse le soluzioni che Vodafone o fare, così come diverse sono le motivazioni per cui un utente dovrebbe scegliere una delle sue promozioni. La qualità è infatti al massimo, così come i prezzi che sono in netta discesa rispetto al passato.

Durante gli ultimi tempi però qualcuno sarebbe riuscito a tirargli via qualche utente, proprio come ad esempio ha fatto Iliad. La nuova azienda proveniente dalla Francia è stata in grado di rubare tanti utenti proprio al colosso anglosassone, il quale ha appena reagito. Sono infatti arrivate due nuove offerte disponibili per diversi utenti scappati via in passato. Entrambe hanno 50 giga a disposizione e molto altro ancora.

Vodafone, ci sono due offerte che non potete non valutare per rientrare a far parte della famiglia

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2