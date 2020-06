La Special 50 Digital Edition di Vodafone è indubbiamente una delle migliori promozioni ad oggi effettivamente disponibili sul mercato della telefonia mobile italiana, gli utenti possono spendere soli 7 euro al mese, ed allo stesso tempo godere di tantissimi contenuti utilizzabili sia in Italia che all’estero.

La soluzione corrente attira particolarmente l’interesse della community a partire dal bundle messo effettivamente a disposizione, corrisponde nell’esattezza a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare ad ogni numero, per finire poi con SMS senza limiti da utilizzare per contattare chiunque si desideri in Italia.

Tutto questo a soli 7 euro, un prezzo veramente bassissimo ed alla portata di ogni singolo consumatore sul nostro territorio, da versare tramite credito residuo, e sopratutto senza vincoli contrattuali di durata (non sono previste penali per recesso anticipato).

Passa a Vodafone: la promozione attira gli utenti

La passa a Vodafone resta indiscutibilmente una delle migliori, anche se comunque presenta una limitazione molto importante, l’accesso è ristretto a soli pochi fortunati utenti. In particolare la potranno richiedere a tutti gli effetti solamente i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale,i quali richiederanno inoltre la portabilità del numero originario in fase di attivazione.

Il costo da sostenere è comunque più che abbordabile, a conti fatti si spendono solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, non sono necessarie altre spese per attivare la Vodafone Special 50 Digital Edition. La richiesta, infine, dovrà comunque essere presentata esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.