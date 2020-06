La serie di smartphone V del produttore cinese Vivo continua ad espandersi. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stato annunciato sul mercato mobile un nuovo dispositivo appartenente alla fascia medio-alta del mercato, cioè il nuovo Vivo V19 Neo. Si tratta di una variante del Vivo V19 disponibile attualmente per il mercato indonesiano.

Vivo V19 Neo: ecco le caratteristiche tecniche principali

Il nuovo device riprende le linee estetiche degli altri dispositivi dell’azienda cinese. Frontalmente è presente un ampio display SuperAMOLED da 6.44 pollici di diagonale e in alto a destra troviamo un piccolo foro dove è alloggiata una fotocamera per i selfie da 32 megapixel. Si tratta di un sensore fotografico che dispone di diverse modalità, come la Super Night Mode e Super Night Selfie.

Sul posteriore troviamo quattro fotocamere a forma di L posizionate in una zona nera rettangolare. I sensori fotografici sono rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel e comprendono un grandangolo, un sensore macro e un sensore di profondità. Le prestazioni sono invece affidate al noto processore Snapdragon 675 di Qualcomm (un SoC octa-core da 2.0 GHz) con in accoppiata 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 128 GB di storage interno. La GPU montata a bordo è invece la Adreno 612. Concludiamo infine con la batteria del device, che ha una capienza pari a 4500 mAh. Non manca inoltre il supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone medio di gamma Vivo V19 Neo sarà presto disponibile all’acquisto nelle Filippine in diverse colorazioni (tra queste, abbiamo la colorazione Crystal White e Admiral Blue). Il prezzo di vendita sarà di 17999 PHP, ovvero a circa 320€ al cambio attuale.