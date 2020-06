Unieuro ha in serbo offerte davvero da sogno per tutti gli utenti che desiderano acquistare nuovi prodotti, anche senza muoversi minimamente da casa. All’interno del nuovo volantino, chiamato Sconti d’Estate, sarà possibile scovare un lungo elenco di prezzi bassi e di riduzioni degno di nota.

Gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui parliamo di Unieuro, possono essere completati sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio. Nel secondo caso le spedizioni sono gratuite per tutti gli ordini superiori ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla tipologia di prodotto scelto.

Volantino Unieuro: offerte a più non posso per far sognare gli utenti

Il volantino Unieuro rappresenta il non plus ultra delle campagne di rivendita di elettronica, al suo interno trovano posto una miriade di sconti legati ai prodotti più desiderati ed in voga del periodo, sia per quanto riguarda la fascia alta, che i terminali effettivamente più economici.

Partendo dai più costosi annoveriamo Galaxy S20 Ultra a 1299 euro, Galaxy S10 Lite a 529 euro e Huawei P30 Pro in vendita a 599 euro. Iniziando invece a scendere verso prezzi più alla portata, ecco spuntare i vari Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P40 Lite E, Galaxy S10 Lite, Huawei P30 Lite New Edition, Wiko Y60, Motorola Moto G8 Power e così via.

Tutti i dettagli in merito alla campagna promozionale citata nell’articolo sono raccolti nelle pagine che trovate direttamente sul sito ufficiale.