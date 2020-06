Nel corso della prossima stagione estiva TIM rivisiterà in parte la sua offerta commerciale per quanto concerne nel ricaricabili della telefonia mobile. L’obiettivo del gestore italiano è quello di strappar clienti ai brand rivali, con un particolare riferimento a WindTre ed a Iliad. Per questa ragione, avranno particolare risalto le cosiddette iniziative winback per la portabilità del proprio numero.

TIM e le grandi promozioni sino a 50 Giga per i nuovi clienti

Tra le principali ricaricabili di TIM trova spazio la Supreme New. Questa promozione può essere definita la proposta migliore del momento per il provider italiano. I clienti, infatti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti per tutte le utenze nazionali più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto è di 5,99 euro ogni trenta giorni più 12 euro una tantum per la sottoscrizione della SIM. La Supreme New si rivolge in particolare modo a tutti i nuovi utenti che effettuano portabilità da una rete Iliad o da altri operatori virtuali.

Molto valida e simile alla Supreme New è l’iniziativa Steel Pro. In questo caso le soglie sono speculari alla ricaricabile prevedente: chiamate senza limiti per gli abbonati con la presenza di 50 Giga per la navigazione internet. Il costo da pagare si attesta sui 7,99 euro sempre con un prezzo di attivazione per la SIM pari a 12 euro. A differenza della ricaricabile precedente, Steel Pro è dedicata agli utenti che provengono da Fastweb.

Sia nell’uno che nell’altro caso, l’attivazione delle offerte va effettuata in uno degli store TIM sparsi sul territorio nazionale.