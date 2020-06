Suburra torna in streaming con la sua terza ed ultima stagione. Dopo un lungo biennio di attesa si giunge all’epilogo dei fatti che hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso per lungo tempo. Lo show made in Italy torna sul piccolo schermo dopo che Netflix ha finalmente annunciato la produzione con un comunicato datato 2 Aprile 2020. Ora c’è anche un video trailer che aggiunge nuove informazioni alla serie. Ecco tutte le importanti novità in arrivo per cast, data di uscita e messa in onda.

Suburra ATTO III: gran finale per la serie TV tutta italiana attesa da anni

Suburra 3 è in fase di uscita sebbene non si abbino ancora informazioni precise su quelle che potrebbero essere le tempistiche. Le riprese pare che siano in dirittura di completamento dopo l’interruzione forzata del periodo Covid-19. Al meglio delle previsioni e delle possibilità si spera che tutto possa arrivare entro il 2020 a compimento di un’opera cinematografica di grande spessore. Produzione che vedrà ancora una volta impegnato un cast d’eccezione che fornirà le vesti dei seguenti personaggi:

In merito ai protagonisti aggiuntivi ancora nessun dettaglio come resta anche un mistero la trama principale che vedranno un seguito a sorpresa degli eventi della malavita capitolina. Come per le precedenti due stagioni anche stavolta l’appuntamento è solo su Netflix, mentre cresce parallelamente l’attesa per l’arrivo di nuovi contenuti aggiornati per le serie TV più famose viste al link precedente.