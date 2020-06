Tredici, You e Stranger Things sono solo alcune delle serie televisive su Netflix più amate dagli utenti che usufruiscono del servizio sostenendo il costo di un abbonamento. La fiction statunitense Tredici ha riscosso un successo incredibile soprattutto per i temi delicati che affronta in ogni puntata come quello del suicidio, razzismo, sessuale, abuso e tanti altri. Lo scorso 5 Giugno la piattaforma di Netflix ha finalmente mandato in onda la quarta stagione, ma sfortunatamente per i fan le vicende dei personaggi si sono concluse in modo definitivo.

Per quanto riguarda You e Stranger Things fanno parte di quelle serie televisive bloccate dall’arrivo del Covid-19. Ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Stranger Things e You presto su Netflix con delle nuove stagioni: ecco quali sono le novità

La serie televisiva statunitense Stranger Things ha interrotto le riprese a causa dell’arrivo del Coronavirus e si ritrova costretta a rimandare l’uscita della nuova stagione secondo alcune notizie in rete, anche se non è stato comunicato ancora nulla di ufficiale. Le riprese sono iniziate e attualmente il cast e l’equipe si ritrova a lavorare in Georgia in totale sicurezza rispettando tutte le direttive imposte per limitare la diffusione del Coronavirus.

Anche You ha riscosso un successo notevole su Netflix dovuto anche alla presenza del personaggio principale interpretato da Penn Badgley, un attore molto noto per il ruolo di Dan Humphrey in Gossip Girl. Anche in questo caso la terza stagione ha subito dei rallentamenti a causa dell’arrivo del Covid-19, ma potrebbero iniziare a breve visto che il mondo cinematografico sta ripartendo con le giuste precauzioni.