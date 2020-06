La serie Galaxy S10 è stata rilasciata sul mercato nella versione normale e nella variante Plus. All’inizio di quest’anno è stato poi presentato il Galaxy S10 Lite, ma non è stata introdotta una versione Ultra. Per quanto riguarda il Galaxy S20, è stato presentato con la variante Galaxy S20 Ultra. Tuttavia, sembra che arriverà un’altra versione di questo device e potrebbe chiamarsi Galaxy S20 Fan Edition. Ovviamente, possiamo aspettarci che sia disponibile con un prezzo più basso.

Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition sostituirà la variante Galaxy S20 Lite. La società ha già presentato una versione diversa dal solito, il Galaxy S20 Tactical Edition. Questa è più una versione robusta del Galaxy S20. La versione Fan Edition, invece, sarà in realtà la versione Lite con specifiche diverse dal solito.

Samsung Galaxy S20, arriva una nuova versione

Con questa Fan Edition, un numero maggiore di clienti Samsung sarà in grado di acquistare e godersi l’esperienza Galaxy S20. Non ci sono conferme ufficiali da parte di Samsung ma i numeri di modello SM-G780 e SM-G781 (GlobaL, USA) sono stati avvistati di recente. La Fan Edition sarà pronta in tre varianti specifiche: globale con 5G, globale senza 5G e versione americana.

Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition potrebbe essere dotato di una memoria di base da 128 GB e di un processore Snapdragon 865 o Exynos 990. Funzionerà su Android 10 con One UI 2.5 e, probabilmente, sarà aggiornabile ad Android 11. Per quanto riguarda i prezzi, il costo potrebbe seguire quello delle versioni Lite e aggirarsi intorno ai € 600. Possiamo inoltre aspettarci che il Galaxy S20 Fan Edition venga rivelato poco prima della fine del 2020 o all’inizio del 2021.