Ricaricare gli smartphone è diventato ormai un processo molto meno fastidioso anche solo rispetto a pochi anni fa. Le tecnologia di ricarica rapida si evolvono rapidamente fornendo ad ogni generazione un risparmio di tempo in risposta al tedioso gesto di attaccare il dispositivo alla presa. OnePlus, per esempio, con i prossimi top di gamma potrebbe fare un ulteriore passo in avanti.

Secondo quanto scoperto da XDA Developers tramite la versione beta di Android 11 e un’app specifica, per i modelli OnePlus 8T ci sarebbe in serbo una tecnologia di ricarica rapida da 65W. Quest’ultima non ha solo una specifica alta, ma anche per il nome hanno voluto strafare. Si chiamerà Super Warp Charge.

Il suo arrivo sulla prossima serie ammiraglia in realtà non dovrebbe stupire. Sappiamo che OnePlus fa capo alla stessa società di OPPO. Quest’ultima si è sempre impegnata nel proporre tecnologie all’avanguardia, come SuperVOOC 2.0, ma c’è anche la SuperDart di Realme.

OnePlus 8T e la tecnologia di ricarica rapida

Cosa vuol dire questa velocità di ricarica per gli OnePlus 8T e 8T Pro non è ancora dato saperlo, ma sicuramente sarà un risparmio notevole di minuti preziosi. Sempre spulciando la beta di Android 11 però, i ragazzo di XDA hanno trovato qualche altra informazioni su questi modelli di smartphone. Si tratta di informazioni frivole, ma comunque ben accette. Arriveranno in diverse opzioni di colori: Ice Blue, Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow e Ultramarine Blue. Tutti a parte il primo li abbiamo già visti sui vari modelli presentati nel corso degli ultimi anni dal marchio cinese.