Solamente oggi sul sito ufficiale di MediaWorld è stato attivato un volantino che potrebbe farvi davvero risparmiare moltissimo, considerato che è interamente mirato sul brand Samsung, uno dei più desiderati e ricercati da tutta la popolazione mondiale.

Consapevole delle esigenze e delle richieste della community, MediaWorld ha recentemente deciso infatti di lanciare la Samsung Week, una vera e propria settimana di sconti mirati esclusivamente sul brand sudcoreano, indipendentemente dalla categoria merceologica. Gli acquisti possono essere completati esclusivamente sul sito ufficiale, non in negozio, salvo esaurimento anticipato delle scorte a disposizione.

Superando inoltre un ordine, anche cumulativo di più prodotti, di 199 euro, l’utente potrà richiedere il finanziamento senza interessi, con pagamento a Tasso Zero in comode rate mensili.

Volantino MediaWorld: tanti prezzi bassi fanno felici gli utenti

Il volantino MediaWorld riesce a fare felici gli utenti, a partire proprio dall’offrire la possibilità di acquisto di uno spettacolare Samsung Galaxy S20 a soli 798 euro, in aggiunta al top assoluto Galaxy S20+ in vendita a 1028 euro.

Chiaramente sono state integrate anche soluzioni più economiche, come Galaxy A30S a 199 euro, passando anche per Galaxy A51 e Galaxy Note 10 Lite, entrambi in vendita rispettivamente a 259 e 469 euro.

Il volantino MediaWorld, come ampiamente sottolineato in precedenza, soddisfa e ricopre anche le altre categorie merceologiche, sempre restando entro il suddetto brand. Gli utenti possono quindi risparmiare moltissimo, senza doversi muovere di casa, dato la disponibilità esclusiva della campagna sul sito ufficiale, non nei punti vendita sul territorio. Maggiori dettagli sono disponibili qui.