Luce e Gas sono due componenti irrinunciabili nel decorso del nostro quotidiano. Alimentano le nostre case e ci semplificano la vita con l’uso di vari elettrodomestici. Eppure queste comodità possono arrivare a costare caro ogni mese. Le bollette arrivano puntuali e rischiano di lievitare in questo periodo in cui le uscite sono limitate causa parziale lockdown.

Alcuni clienti hanno trovato un modulo speciale da riempire con alcuni dati essenziali. Serve per ottenere uno sconto mensile sul costo dei servizi. Risparmiare si può. Basta seguire questa semplice procedura guidata.

Come risparmiare su Luce e Gas con l’offerta che taglia i costi con le detrazioni

I dettami impartiti dal nuovo Decreto Rilancio stabiliscono modalità e limiti per l’uso delle detrazioni fiscali per gli italiani. Il documento si trova all’interno del famoso sito ufficiale di ARERA, dove è presente la domanda da presentare spontaneamente presso un CAF di propria fiducia. Nel rispetto dei requisiti minimi previsti si possono ottenere importanti bonus per pagare meno. In particolare è necessario rispettare per intero tali requisiti essenziali:

Avere una famiglia con ISEE non superiore a 8.265 euro

Far parte di una famiglia numerosa (con più di 3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro

(con più di 3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro Essere titolare di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc)

di (Rdc) o (Pdc) Essere un soggetto che ha bisogno di cure mediche speciali.

L’importo che viene elargito sotto forma di buono varia a seconda di diversi fattori. Le cifre possono andare da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 700 euro. L’apposita area informativa predisposta sul sito Internet e sul testo del nuovo Decreto del Governo concorre a definire ulteriori istruzioni sulle modalità di accesso al fondo.