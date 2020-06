Iliad si conferma anche in questa prima parte dell’anno uno degli operatori telefonici più popolari su scala nazionale. Il gestore che oramai è sullo stesso piano di WindTre, Vodafone e TIM, continua ad accrescere il suo bacino di utenti anche grazie ad un’offerta commerciale molto aggressiva che punta su soglie di consumo ampie a costi da ribasso.

Iliad, le migliori offerte alternative a Giga 50 da attivare sul sito

Anche per questa estate la ricaricabile principale di Iliad si conferma la Giga 50. Gli abbonati al costo di 7,99 euro potranno sottoscrivere una promozione che prevede consumi illimitati per chiamate ed SMS con 50 Giga la navigazione internet. Non c’è però solo questa offerta a dettare la proposta del gestore francese. I clienti infatti hanno a disposizione anche due due opzioni extra.

La ricaricabile alternativa alla Giga 50 si chiama Giga 40. Gli utenti che attiveranno questa promozione potranno beneficiare di telefonate e messaggi senza limiti a cui si aggiungono 40 Giga per la connessione di rete e 4 Giga in roaming da utilizzare all’estero. Il costo della ricaricabile sarà di 6,99 euro con 10 euro aggiuntivi una tantum per l’attivazione della SIM card.

Questa promozione può essere attivata sul sito ufficiale, così come un’ulteriore offerta di Iliad: la ricaricabile Voce. Con il prezzo mensile di 4,99 euro, i clienti che optano per tale ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutte le utenze fisse e mobili in Italia. Anche in questo caso, come per la Giga 40, i nuovi abbonati dovranno corrispondere 10 euro extra come costo d’attivazione per la SIM.