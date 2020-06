Iliad: arriva a sorpresa una novità e due offerte fino a 50GB

Rubare utenti a realtà del calibro di Tim, Vodafone o magari Wind Tre risulta davvero difficile per tutte le nuove aziende che operano nel settore della telefonia mobile. In realtà così dovrebbe essere, anche se Iliad risulta essere forse l’eccezione che conferma la regola. Questo provider che arriva direttamente dalla Francia e che si afferma come gestore italiano, è riuscito in un’impresa tale.

Quando questo nuovo provider è arrivato ufficialmente, erano in molte le persone ad essere scettica. Tutti però ci sono poi ricreduti col passare del tempo, soprattutto quando hanno visto i prezzi e i contenuti delle offerte e proposte. Attualmente sul sito ufficiale sono ancora disponibili le due promo opposte, ovvero quella minima e quella massima. L’obiettivo è quello di difendersi dalle campagne promozionali dei grandi gestori che ora provano a recuperare utenti.

Iliad: le due offerte migliori sono ancora disponibili, ma a grande richiesta ecco una sorpresa

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono due offerte che non possono passare inosservate, ovvero la Giga 50 e la Solo Voce. La prima promozione risulta quella migliore, visti i contenuti che riesce ad offrire. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza alcun limite verso tutti, con 50 giga in 4G per navigare sul web.

Il prezzo mensile è di soli 7,99 € al mese. Segue poi la seconda promo, quella che offre sempre minuti ed SMS senza limiti ma senza giga. Il tutto per 4,99 € al mese per sempre. Inoltre tutte le offerte che possono navigare sul web da parte di Iliad, ora potranno fare affidamento non più solo 2 giga ma su 4 giga di traffico in roaming.