ho Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, proroga la data di scadenza di due offerte davvero interessanti. I nuovi clienti possono ancora richiederle consultando il sito ufficiale o recandosi in uno dei 3000 punti vendita del gestore. Le due offerte a cui facciamo riferimento sono: l’offerta ho. 8.99€, rivolta ai clienti che richiedono un nuovo numero e ai clienti che effettuano la portabilità da Kena o Daily Telecom; e l’offerta solo Giga, dedicata a tutti coloro che desiderano usufruire soltanto di Giga di traffico dati.

ho Mobile proroga la scadenza: i clienti hanno ancora tempo per richiedere le offerte!

I nuovi clienti ho Mobile hanno tempo fino al 28 giugno 2020 per richiedere l’attivazione dell’offerta ho. 8.99€ e fino al 30 giugno 2020 per ricevere in promo a 12,99 euro l’offerta solo Giga.

La prima tariffa citata è disponibile a soli 8,99 euro al mese per i clienti che attivano una nuova linea o trasferiscono il numero da Kena Mobile o Daily Telecom e prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4G Basic

L’offerta solo Giga, invece, può essere richiesta da tutti, qualunque sia il gestore di provenienza. I nuovi clienti possono ottenerla in promozione a 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro ricevendo ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic. La tariffa prevede una spesa di 0,19 euro al minuto per le chiamate e di 0,29 euro per ogni SMS inviato. ho Mobile non richiede ulteriori spese e sospende la navigazione in caso di esaurimento dei Giga proposti.