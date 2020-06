Gmail è uno dei servizi offerti da Google più utilizzato al mondo perché non è più un semplice servizio di posta elettronica, ma si differenzia da tutti gli altri proprio perché offre innumerevoli funzioni. Il colosso di Mountain View cerca sempre di migliorare i suoi servizi introducendo nuove funzioni e migliorando le prestazioni tramite aggiornamenti periodici.

Il servizio di posta elettronica targato Google è uno dei servizi più aggiornati e ancora una volta è pronto a introdurre delle nuove funzioni per gli utenti. Secondo quanto dicono le notizie in rete, l’aggiornamento e l’arrivo delle novità è previsto soltanto per la versione Desktop al momento.

Gmail si aggiorna ancora: ecco quali sono le novità

A quanto pare il nuovo aggiornamento è per introdurre delle novità nell’area delle impostazioni, che dovrebbe diventare molto più accessibile. Il colosso di Mountain View ha in mente di raggruppare tutte quelle opzioni e funzionalità che permettono la personalizzazione dell’interfaccia in modo da garantire ai suoi utenti la migliore esperienza.

In particolare, sarà introdotto un menù impostazioni Rapide dove saranno inseriti tutti i layout, temi e le opzioni disponibili per personalizzare l’interfaccia di Gmail. Gli utenti potranno organizzare secondo le proprie esigenze le varie cartelle a disposizione. Sarà possibile scegliere la densità di visualizzazione, il tema e lo sfondo personalizzabile.

Questo nuovo menù sarà disponibile nella parte sinistra della pagina e darà la possibilità agli utenti di cambiare le impostazioni in tempo reale così da scegliere quello più adatto. L’aggiornamento non è ancora arrivato a tutti gli utenti, ma in modo graduale tutti potranno godere di queste nuove funzioni.