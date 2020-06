Con la presentazione ufficiale avvenuta da poco della PlayStation 5, negli ultimi giorni si parla solamente di videogiochi e del loro futuro. L’attesa sta salendo per parecchi titoli che saranno presenti sulla nuova console, in particolar modo per FIFA 21. Gli sviluppatori, nonostante il COVID-19, hanno lavorato duramente per far sì che la data di uscita non venisse posticipata. Attualmente ci sono varie indiscrezioni in merito all’uscita e alle caratteristiche del gioco, vale la pena quindi andare a vedere il tutto nel dettaglio.

FIFA 21: ecco tutte le ultime novità del titolo di punta di Electronic Arts

Essendo che, come abbiamo detto prima, gli sviluppatori hanno messo un forte impegno nel non posticipare l’uscita del gioco, dovrebbe uscire presumibilmente entro il mese di settembre, probabilmente entro il giorno 27. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, i fan più accaniti potranno accedere al gioco 4 giorni prima della data ufficiale di rilascio tramite un pre-order del gioco o iscrivendosi al programma EA Access.

Invece, per quanto riguarda i costi del gioco di EA Sports, non ci sono delle novità vere e proprie. Infatti, a quanto pare, il gioco verrà rilasciato sul mercato al classico costo di 69.99 euro per la versione Standard. Per quanto riguarda la versione Champions Edition invece, il costo sarà di 89.99 euro.

È necessario ricordare però che queste notizie che stiamo riportando sono solamente delle indiscrezioni che sono circolate online, nulla è stato confermato da Electronic Arts. L’evento EA Play 2020 svelerà tutte le novità del nuovo titolo: verrà trasmesso su tutte le principali piattaforme di streaming il 18 giugno 2020.