Expert fa veramente felici gli utenti con il lancio di un volantino intriso di offerte shock e perfettamente in linea con le aspettative di una popolazione sempre desiderosa di risparmiare il più possibile sui singoli acquisti.

La campagna promozionale corrente è attiva su tutto il territorio nazionale, con possibilità di acquisto anche sul sito ufficiale. In quest’ultimo caso va ricordato che le spese di spedizione sono da considerarsi aggiuntive al prezzo effettivamente mostrato, verranno inserite solamente nel carrello finale.

Volantino Expert: risparmio assicurato con queste offerte

Il volantino Expert decide di non addentrarsi nel mondo dei top di gamma, cercando supporto dagli utenti che al giorno d’oggi vogliono il massimo con il minimo sforzo. Per questo motivo, forse, sono stati inclusi solamente modelli di smartphone dalla fascia medio-bassa, in vendita comunque a non più di 300 euro; gli elementi maggiormente interessanti restano essere Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Motorola E6s, Huawei P40 Lite E e Galaxy A30S.

Dal momento in cui avete deciso di acquistare un nuovo smartphone, potrebbe sicuramente tornare utile anche un wearable, ovvero uno smartwatch. Nel volantino Expert possiamo trovare Fitbit Inspire HR in vendita a 79 euro, passando anche per Fitbit Versa Lite Edition a 129 euro, finendo sul top di gamma del momento, il Samsung Galaxy Watch a 199 euro.

Tutti gli acquisti, come specificato in precedenza, possono essere completati sia online che in negozio, per maggiori informazioni potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite qui sotto.