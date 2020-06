Euronics straccia MediaWorld con tante nuove offerte fantastiche, gli utenti possono davvero pensare di spendere poco sui propri acquisti, a patto che comunque siano effettivamente disposti a recarsi personalmente presso i punti vendita Dimo.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere presso Expert e Unieuro, in questo caso la campagna promozionale non è attiva su tutto il territorio nazionale o sul sito ufficiale, la via più breve per raggiungere l’acquisto, ma sopratutto per approfittare dei prezzi bassi, consiste nel recarsi fisicamente in un negozio Euronics Dimo.

Coloro che effettivamente decideranno di farlo, lo ricordiamo, potranno anche approfittare del finanziamento senza interessi, un Tasso Zero con pagamento rateizzato tramite conto corrente bancario a partire da Settembre 2020.

Volantino Euronics: queste sono le offerte migliori

Il volantino Euronics parte dalla fascia alta del mercato, senza però raggiungere i modelli effettivamente più richiesti del momento, quali sono ad esempio Galaxy S20 o Motorola Edge, ma fermandosi al livello del Xiaomi Mi Note 10, un buonissimo compromesso di cui possiamo consigliare l’acquisto a coloro che vogliono un top di gamma, ma non sono disposti a spendere oltre 700 euro, data la sua messa in vendita a circa 499 euro.

Osservando da vicino la campagna ci accorgiamo comunque della presenza di tante piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, come Xiaomi Redmi Note 9, LG K51S, Huawei P40 Lite, Motorola One Zoom, Galaxy A51 e similari, tutti comunque in vendita ad un prezzo che non supera i 300 euro.