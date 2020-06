Gli utenti sono molto combattuti quando devono acquistare una nuova automobile. Il diesel va ancora per la maggiore vista la sua fama e soprattutto la sua affidabilità, ma qualcuno starebbe cominciando a valutare l’elettrico.

I motori di nuova generazione ibridi risultano molto affidabili ma anche più longevi in chiave futura. Per quanto riguarda però il diesel e sembra che qualcuno proprio non voglia lasciarselo alle spalle per più motivi.

Diesel contro elettrico: ecco le motivazioni principali per le quali gli utenti vanno sul gasolio

Le automobili diesel continuano a riscuotere un gran successo nonostante le varie voci che li vedrebbero scomparire nei prossimi anni. Le motivazioni sono cinque e molto valide se paragonate a quanto offerto dalle motorizzazione elettriche.