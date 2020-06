La Master Chief Colleclion di Halo è pronta a lanciare un altro capitolo per computer. È finalmente iniziata la fase beta pubblica di Halo 3. I fortunati a poter provare il gioco in anteprima sono stati scelti tra quelli che avevano richiesto di partecipare al test attraverso l’Halo Waypoint.

Tutti i selezionati riceveranno risposta sulla stessa casella di posta. Una volta ricevuta conferma sarà possibile scaricare Halo 3 beta direttamente dal Windows Store o da Steam. Com’è normale che sia per una beta il gioco potrebbe incorrere in diversi bug, che verranno risolti tutti durante il percorso verso la release ufficiale. Una volta completato il progetto Halo 3 la compagnia di produzione, 343 Industrie, potrà concentrarti sul portig di Halo 3: ODST.

Il The Master Chief Collection per Computer

Il progetto Master Chief Collection è una raccolta formata dai già usciti Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary e Halo 2: Anniversary. A questi si sta per aggiungere appunto Halo 3 a cui seguirà Halo 3:ODST, Halo 4 e il non ancora pubblicato Halo Infinity. Il progetto, oltre ad essere un porting, funge anche da remastered; l’obiettivo è quello di far girare tutti i giochi non solo in HDR bensì in 4K.

Aggiunti inoltre, ovviamente, il supporto nativo per mouse e tastiera e, come si sta facendo in questi giorni con Halo 3, rimuovere i bug presenti. Sei giochi, 68 missioni in ordine cronologico per uno dei giochi che ha segnato la storia di XBox, la The Master Chief Collection sembra destinata a rimanere nella memoria di tutti gli appassionati.