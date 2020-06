Comet supera Euronics con una campagna promozionale attualmente attiva su tutto il territorio nazionale, gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo prodotto possono affidarsi sia al punto vendita in Italia, che direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa.

Optando per la seconda strada, il costo della spedizione non risulta essere effettivamente incluso nel prezzo mostrato a schermo, ciò sta a significare che andrà aggiunto in un secondo momento (più precisamente al completamento dell’rodine). Volendo risparmiare, sarà possibile comunque richiedere la consegna in negozio, sempre gratuita indipendentemente dalla cifra spesa.

Volantino Comet: le offerte che tutti vogliono e desiderano

Il volantino Comet concentra al proprio interno le offerte che tutti desiderano e vogliono, a partire dagli smartphone più in voga del periodo, come ad esempio il Samsung Galaxy Note 10+, acquistabile alla modica cifra di 799 euro. In alternativa sono stati inclusi anche gli ultimi terminali di fascia alta di casa Oppo, quali Find X2 Pro e Find X2 Neo.

Scendendo di prezzo si incrociano ugualmente buonissime occasioni, come i nuovissimi Xiaomi Redmi Note 9 e Note 9 Pro, passando poi per Find X2 Lite, Oppo A72, Oppo A52, Huawei P Smart Pro, P Smart+, Y5P e simili.

Il volantino Comet si dedica anche a soluzioni completamente differenti, quindi a prodotti legati al mondo degli elettrodomestici o alla televisione. Per conoscere nel dettaglio le varie proposte aziendali, potete pensare di aprire tutte le pagine che abbiamo inserito qui sotto.