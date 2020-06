Con l’arrivo della nuova Carta d’identità Elettronica Digitale potrebbero sopraggiungere problemi aggiuntivi nella gestione delle proprie credenziali. Abbattuti gli iniziali timori per la sicurezza della versione plastica sopraggiungono ulteriori preoccupazioni dopo l’arrivo dell’app Android ed iOS che consente di gestire il proprio profilo.

Per chi fosse rimasto indietro, infatti, la Zecca di Statoha previsto la pubblicazione della nuova funzione per smartphone giunta con la soluzione CIEd. Si tratta di un porting digitale dei comune supporto plastico munito di microchip. Il fattore sicurezza si potrebbe mettere in discussione di fronte ad eventuali attacchi hacker ai nostri dispositivi. Ecco cosa potrebbe succedere.

Carta d’identità Elettronica su smartphone e tablet: nuovi pericoli per la privacy?

Grazie al sistema NFC (Near Field Communication) il nostro telefono comunica con il microchip installato a bordo delle nuova carta di identità elettronica 3.0. Trasferisce i dati dall’uno all’altra supporto in una sorta di mirroring senza controllo. Un potenziale intruso potrebbe clonare la carta intercettando verosimilmente i dati dal nostro hardware in ascolto.

Mentre i database della banca centrale europea fanno affidamento su solidi sistemi anti intrusione certamente lo stesso non possiamo dire dei nostri device. Se non opportunamente sfruttati appieno nelle loro possibilità di sicurezza rischiano di ritorcersi contro mandando in fumo la nostra riservatezza.

Allo stato attuale lo stato di servizio del’app non manifesta feedback del tutto positivi e si spera in un upgrade severo delle misure di sicurezza con gli utenti chiamati ad usare password robuste oppure sistemi di identificazione unici che impediscano a terze parti la lettura dei dati personali.