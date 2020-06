Grazie ad un bug presente nell’URL di YouTube, scoperto da un utente su Reddit di nome Unicorn4sale, gli utenti non abbonati al servizio premium della piattaforma possono guardare i video senza pubblicità e senza installare nessun ad-blocker. Il trucco è funzionante sia sulla versione mobile che sulla versione desktop. Sulla versione mobile sarà necessario accedere a YouTube dal browser.

YouTube: come usare il trucco anti-pubblicità scoperto da un utente su Reddit

Il trucco consiste nell’aggiungere un punto nell’url del video alla fine dell’host name (ad esempio l’indirizzo del sito internet che parte con www e finisce con .it, .com, .org ecc) per far sì che gli annunci scompaiano come per magia.

Scrive Unicorn4sale su Reddit che “si tratta di un caso limite comunemente dimenticato, ogni tanto accade che i siti web di scordano di normalizzare il nome dell’host, e di conseguenza si ha un bug“. Il dominio a cui accede l’utente in realtà non esiste, ma gli consente di guardare i video senza alcuna pubblicità.

L’utente di Reddit spiega inoltre che “molti tra i siti più grandi utilizzano un dominio diverso per pubblicare annunci e media con una whitelist che non contiene il punto in più”, quindi aggiungendo il punto è come se avessimo accesso automaticamente alla white list e le pubblicità si eliminano.

Il trucco serve anche per scavalcare il paywall che alcuni siti impongono. Tuttavia, ora che il trucco è stato svelato, sarà questione di ore prima che verrà risolto.