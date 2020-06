WindTre si prepara a vivere un’estate da assoluto protagonista nel campo della telefonia. Il provider, da grande novità della primavera, è già entrato nei cuori degli abbonati grazie ad iniziative commerciali molto convenienti, sia per quanto concerne i piani ricaricabili sia per gli abbonamenti in Fibra Ottica.

WindTre, due offerte con 80 e 100 Giga per i clienti

In queste settimane sono due le offerte rilevanti che WindTre mette a disposizione di tutti gli abbonati. Una delle iniziative migliori è senza ombra di dubbio la ricaricabile Student. Il piano per gli under 20 garantisce agli utenti minuti senza limiti per la navigazione più SMS senza limiti ed 80 Giga per la navigazione internet. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro.

In aggiunta all’offerta pensata per i più giovani, WindTre mette a disposizione anche l’iniziativa Cube Large. La promozione in questione si rivolge a tutti gli abbonati che hanno sia una SIM sia un contratto per la telefonia fissa (con ADSL o Fibra).

In questo caso, i clienti potranno attivare 100 Giga extra per navigare su internet attraverso dispositivi mobili. La soglia dei 100 Giga sarà rinnovata di mese in mese per un arco di tempo indeterminato.

Anche per Cube Large il prezzo da pagare sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni. Il costo è però esclusivo per i clienti che sceglieranno la formula di pagamento Easy Pay. Come annunciato dal team commerciale del gestore, questa promozione sarà valida sino al prossimo 21 Giugno. Sarà possibile attivare sia online che in un negozio ufficiale del gestore.