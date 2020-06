Il volantino Trony prova in tutti i modi a superare le offerte di Expert, una delle dirette concorrenti nel mercato della rivendita di elettronica, riuscendo a convincere gli utenti con prezzi fortemente ribassati sui prodotti di fascia alta e non solo.

La natura della campagna oggetto dell’articolo è di SottoCosto, di base quindi è importante ricordare che le scorte effettivamente disponibili in negozio sono limitate e non verranno rifornite una volta terminate. In aggiunta, i prezzi sono fruibili solamente nei punti vendita delle regioni Calabria e Sicilia, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio nazionale.

I codici sconto Amazon migliori del momento, con tantissime offerte da cogliere subito al volo, sono tutti sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: le occasioni sono immancabili

Il volantino Trony si avvicina prepotentemente al mondo della telefonia mobile partendo prima di tutto dalla fascia alta, al suo interno è possibile trovare un buonissimo quantitativo di sconti applicati ad esempio su Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite, entrambi acquistabili rispettivamente a 549 e 499 euro.

Le occasioni migliori arrivano però come al solito nel momento in cui le richieste diminuiscono, in particolare non possiamo trascurare la presenza di riduzioni notevoli su Oppo Reno 2Z, Huawei P30 Lit New Edition, Oppo A9 2020 o similari, tutti comunque in vendita ad un prezzo che non supera i 300 euro.

Il volantino Trony non si ferma qui, le occasioni non si limitano ai dispositivi citati nell’articolo, ma comprendono anche categorie merceologiche completamente differenti. Scopriteli nelle pagine che potete trovare poco sotto.