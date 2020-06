Il volantino Euronics abbatte completamente le speranze di successo di MediaWorld riuscendo a rilanciare tantissime offerte su varie categorie merceologiche, seppur limitando il tutto ad una ristretta cerchia di punti vendita in Italia.

Come sempre più spesso accade parlando di Euronics e Trony, anche in questo caso gli acquisti risultano essere effettuabili solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Dimo, a conti fatti non sarà possibile fruire degli stessi identici prezzi altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale. Da segnalare comunque la presenza del Tasso Zero, con possibilità quindi di richiedere un finanziamento senza interessi su una spesa minima di 199 euro, indipendentemente da cosa sia stato effettivamente acquistato.

Volantino Euronics: le offerte sono incredibili

Il volantino Euronics appare ad ogni modo di qualità elevata, prima di tutto perché integra gli ultimi terminali lanciati sul mercato, come Galaxy S10 Lite (venduto a 589 euro), Galaxy S20 e Motorola Edge, ma sopratutto perché in grado di ridurre al massimo i prezzi dei prodotti già di per sé poco costosi.

Restando entro la fascia di prezzo dei 300 euro, infatti, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di acquistare soluzioni del calibro di Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9S, LG K51S, Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9 o LG K51S.

Le occasioni del volantino Euronics ovviamente non terminano qui, di conseguenza raccomandiamo caldamente di prendere visione delle pagine che trovate inserite nel nostro articolo, senza dimenticare però le limitazioni discusse in precedenza ed attive fino alla scadenza della campagna.