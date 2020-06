Vodafone strapazza Iliad con una promozione davvero unica nel suo genere, gli utenti si ritrovano a poter richiedere l’accesso a 50 giga di traffico dati, riuscendo nel contempo a spendere cifre irrisorie mensilmente, soli 7 euro con pagamento diretto tramite credito residuo.

L’accesso, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere limitato in via esclusiva ai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale in generale, con obbligatoria richiesta di portabilità del numero originario. Il prezzo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro, necessario per acquistare proprio la nuova SIM ricaricabile; l’utente dovrà solamente recarsi in negozio per richiedere ed ottenere l’accesso alla promozione.

Passa a Vodafone: la promozione non ha assolutamente rivali

La passa a Vodafone non sembra davvero avere rivali in Italia, al prezzo di soli 7 euro, e considerata comunque la qualità generale della rete a cui l’utente avrà accesso, è difficile trovare altro.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, permette ad ogni modo di accedere a minuti illimitati per telefonare a chiunque, SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono, per finire poi con 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

Il rapporto qualità/prezzo è più che soddisfacente, se considerate comunque che la richiesta mensile dell’azienda corrisponde esattamente a 7 euro al mese, da pagare come detto tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento sarà possibile decidere di abbandonare l’azienda, senza doversi preoccupare di penali o altro tipo di costi aggiuntivi.