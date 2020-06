Unieuro è imprendibile, per sancire il cambio di stagione l’azienda ha deciso di lanciare un volantino davvero molto interessante, chiamato appunto Sconti d’Estate. Tutti gli utenti vi possono accedere sia online che nei punti vendita fino al 25 giugno.

Coloro che sceglieranno di completare le compravendite sul sito ufficiale, va ricordato, potranno approfittare della spedizione gratuita presso il domicilio su ogni ordine superiore ai 49 euro. In parallelo, al superamento della soglia minima di spesa di 199 euro, il cliente potrà inoltre approfittare del finanziamento Tasso Zero, ovvero l’occasione perfetta per accedere a grandi prodotti e non doverli pagare tutti d’un fiato.

Unieuro: il volantino non ha pietà delle concorrenti

All’interno del volantino Unieuro troviamo offerte davvero per tutti i gusti, a partire dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile. In particolar modo annoveriamo soluzioni del calibro di Galaxy S10 Lite in vendita a 529 euro, Galaxy S20 a 1299 euro, Huawei P30 Pro a 599 euro e gli ultimi Galaxy S20.

In alternativa è possibile scendere verso la fascia medio-bassa, incrociano Oppo Find X2 Lite a 499 euro, Oppo A91 a 329 euro, Huawei Y60 a 69 euro, Huawei P30 Lite a 279 euro, Realme 6I a 199 euro, Asus ZenFone Max Pro a 139 euro ed i nuovi smartphone LG K, in particolare i modelli del 2020.

Le occasioni sono tantissime e risultano essere davvero molto varie, per approfondire la conoscenza del volantino Unieuro consigliamo caldamente di prendere visione delle pagine inserite sul sito ufficiale.