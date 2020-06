Il Coronavirus ha messo in condizione molti Governi di porre delle misure restrittive rigide al fine di poter uscire dalla situazione il prima possibile. Infatti, proprio per questo motivo, molti set cinematografici di film e serie TV hanno dovuto dare bandiera bianca e le attività si sono di conseguenza interrotte. Questa situazione ha ovviamente avuto delle ripercussioni negative sulle nuove uscite e soprattutto su quelle imminenti.

Alcune delle serie amatissime da tutti gli utenti come Stranger Things e You hanno avuto alcuni problemi in merito a questa situazione. Molte sono le previsioni che sono state fatte riguardo le uscite, ma non è chiaro se saranno rispettate o meno. Il settore cinematografico è sicuramente uno dei più colpiti in quest’ambito, questo perché è uno dei pochi ambiti dove tutti devono essere presenti sul set, e quindi è sicuramente più difficile da gestire. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime novità riguardo Stranger Things, You e Tredici.

Stranger Things, You e Tredici: le novità sulle serie Netflix

Iniziamo a parlare delle nostre amate serie con Stranger Things: pur di andare avanti nelle riprese, queste si stanno effettuando in Georgia. La notizia non è proprio delle migliori, anche perché sicuramente i tempi si allungheranno a causa delle misure restrittive che sono comunque presenti. Per questo motivo, non è chiaro quando arriverà la prossima stagione.

Per quanto riguarda You invece, lo scorso gennaio è stata confermata la presenza della terza stagione. Sta di fatto che la serie potrebbe non avere lunga vita essendo che la seconda stagione non è stata particolarmente apprezzata come la prima.

Infine, concludiamo parlando di Tredici. La quarta ed ultima stagione della serie è arrivata sulla piattaforma il 5 giugno scorso. Secondo quanto è stato riferito, questa dovrebbe essere l’ultima stagione della serie.