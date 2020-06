Racchiusa nei vostri cassetti potrebbe nascondersi una piccola fortuna. Sì, perché alcuni modelli di telefoni e smartphone ormai in disuso sono entrati della Hall of Fame dei dispositivi che hanno fatto la storia della tecnologia, e pertanto risultano estremamente ricercati da collezionisti e mostre di vario genere. Su internet, alcuni modelli possono superare il valore di 1000 euro, pertanto rovistate in soffitta, riaprite la cantina: quelli che stiamo per presentarvi potrebbero fruttarvi un bel gruzzoletto.

Smartphone e telefoni antichi: oggi questi modelli valgono una fortuna

Mobira Senator

Partiamo subito in quarta, presentando questo modello difficile da dimenticare nonostante siano in pochi ad averlo posseduto. Pesava più di 3 kg (consisteva in un telefono collegato ad un apparecchio portatile) e consiste in uno dei primi tentativi di rendere il telefono mobile, e non più fisso. Nelle aste internazionali, i fortunati possessori di questo gioiellino potrebbero portare a casa fino a €1000.

Motorola DynaTAC

Altro modello estremamente ricercato dai collezionisti, classe 1984, questo modello ebbe una tiratura di soli 30.000 pezzi, dettaglio che lo rende ancor più appetibile e prezioso. Le sue caratteristiche erano il peso di quasi 1 kg e un design bianco di dubbio gusto, ma fu in assoluto il primo portatile della storia. Aveva una durata di standby di quasi 8 ore e un display futuristico a LED, che lo resero definitivamente rivoluzionario per l’epoca: il prezzo di vendita come modello vintage sfiora anche qui i €1000.

Nokia 3310

Come omettere l’indimenticabile Nokia 3310? Con il suo design minimale e inconfondibile, nonché la leggendaria resistenza che gli è valso il soprannome de “l’indistruttibile”, questo modello può fruttare fino a €300.

Ericsson T10

Un altro telefono pionieristico per il suo tempo. Era il 1996 e il T10 faceva il suo ingresso sul mercato, col mitico sportellino apribile della tastiera. Se in perfette condizioni, può valere la riguardevole cifra di €2000 per i veri appassionati.

Motorola Startac 70 Rainbow

Un modello assolutamente sui generis, quasi come le limited edition a cui oggi siamo abituati, che faceva dell’apertura a conchiglia e del proprio aspetto multicolor la sua cifra distintiva. E se di cifre dobbiamo parlare, anche questo gioiellino ben conservato può arrivare a valere la bellezza di €500.

Nokia 8800 Gold Arte

Si tratta di un’altra limited edition, benché decisamente sui generis rispetto a ciò che normalmente si acquisterebbe, perché il modello 8800 dell’imperatrice Nokia era completamente placcato in oro con degli inserti in vera pelle. Nelle aste online, sono stati guadagnati dalla sua vendita ben €1000.