A pochi giorni dal lancio – per il mercato cinese – dei nuovi smartphone della serie Reno 4, OPPO rilascia per i suoi due nuovi dispositivi l’aggiornamento alla ColorOS 7.2, l’ultima versione della sua interfaccia utente personalizzata basata su Android 10.

L’aggiornamento introduce numerose novità, arricchendo notevolmente il comparto fotografico di OPPO Reno 4 ed OPPO Reno 4 Pro, già di per sé eccellenti. Senza perdere il filo del discorso, l’update introduce sui nuovi smartphone la modalità Super Night Video Mode, capace di migliorare fino al 74% l’esposizione e fino al 33% la chiarezza dei video realizzati di notte o comunque in condizioni di scarsa luminosità.

Oltre ciò, l’app Soloop dedicata all’editing video, ottiene la nuova modalità Movie in 21:9, dieci nuovi filtri colore, ed una serie di opzioni per regolare l’esposizione e la velocità dell’otturatore. Restando nell’ambito multimediale, la ColorOS 7.2 introduce anche una nuova funzionalità di correzione AI per le immagini, che migliorerà le immagini sfocate rimuovendo il rumore, la granulosità o l’effetto sfocatura.

ColorOS 7.2, altre novità

Tra le altre novità introdotte dall’aggiornamento, citiamo la nuova funzione di Risparmio Energetico Intelligente, che migliora il consumo energetico fino al 10% andando a mettere in pausa il funzionamento in background delle app che certamente non vengono utilizzate, dopo aver imparato quali sono le abitudini dell’utente. E ancora, è disponibile la modalità Super Risparmio Energetico, che blocca l’utilizzo di tutte le applicazioni e le funzionalità eccetto quelle più importanti, come la funzione di chiamata e di invio SMS.

Infine, l’update ha aggiunto la funzione di pre-lancio delle app in background, per velocizzare l’avvio delle app ancor prima di premere sull’icona, sempre dopo aver imparato quelle che sono le abitudini dell’utente.