MediaWorld riesce a stracciare Unieuro con il lancio di un volantino perfettamente mirato e centrato verso le necessità, nonché le richieste generali, della maggior parte degli utenti italiani. Le ricerche di mercato hanno effettivamente dimostrato un desiderio impellente verso il marchio Samsung, di conseguenza ecco giustificata la decisione della Samsung Week.

In scadenza nella giornata di domani, 14 giugno 2020, la campagna promozionale concentra tantissimi sconti esclusivamente su un determinato brand, senza distinzioni relativamente alla categoria merceologica effettivamente coinvolta. Gli acquisti possono essere effettuati solamente sul sito ufficiale, con spedizione in negozio (gratuita) o direttamente presso la propria abitazione (a pagamento). Ad ogni modo, coloro che spenderanno più di 199 euro potranno approfittare anche del finanziamento a Tasso Zero, fondamentale proprio per non essere costretti a pagare tutto subito, dilazionando il pagamento in comode rate mensili.

Volantino MediaWorld: le offerte fanno sognare gli utenti

Il volantino MediaWorld raccoglie tantissime offerte assolutamente in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti, parlando di smartphone incrociamo la possibilità di mettere le mani su Galaxy S20 spendendo 798 euro, oppure su un ottimo Galaxy S20+ a 1028 euro, scendendo poi verso i vari Galaxy Note 10 Lite proposti a 469 euro, per finire con Galaxy A30S e Galaxy A51, entrambi distribuiti a meno di 260 euro.

Interessanti sono anche le proposte relative al mondo dei tablet, da segnalare la presenza di Galaxy Tab S6 LTE, acquistabile con un esborso di 777 euro, arrivando poi sul Galaxy Tab A 2019 proposto a 239 euro.

Tutti i dettagli in merito al volantino MediaWorld possono essere scoperti direttamente sul sito ufficiale.