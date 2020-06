Iliad Italia ottiene finalmente l’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico per l’ingresso in campo nel contesto delle offerte di linea fissa. Gli utenti esultano di gioia dal momento che la stessa convenienza della “Giga 50” rischia di ripetersi anche nel contesto delle promo Home. Una novità importante che tutti aspettavano da tempo, se non altro per dire basta ai soprusi dei gestori che, come per la telefonia mobile, non seguono la strada della coerenza tariffaria con inattesi aumenti e rimodulazioni ad ogni piè sospinto. Ecco le ultime news dal mondo del gestore francese.

Iliad fa scappare tutti: arriva nella telefonia fissa, utenti curiosi per le nuove promozioni

Benedetto Levi – amministratore delegato della divisione Italia – passerà alla storia come il portavoce della rivoluzione Iliad. L’attuale Giga 50 a 7,99 euro al mese con tutto illimitato per opzioni e servizi viene consigliata dal 98% del pubblico locale. Grande è il suo successo dopo un biennio fatto di grandi cambiamenti generali in ottica promo.

Grazie a questa nuova concessione il gestore ha carta bianca per operare in qualità di operatore di rete fissa indipendente. Utilizzerà questo 2020 per consolidare la sua posizione di mercato nel contesto della telefonia mobile per poi passare ad un piano strategico di offerte Home soltanto nel corso del 2021.

Sbrigata la parte burocratica è solo questione di tempo prima che alle autorizzazioni segua l’attuazione dell’infrastruttura operativa. L’operatore si servirà di Open Fiber per dare vita ad un network in cui alta velocità e rapporto qualità/prezzo si mixano a formare la struttura portante perfetta per il cliente.

Secondo i piani il provider prevede l’affitto dell’infrastruttura in modo da offrire immediatamente i suoi servizi di rete. Un po come avvenuto per Sky il cui debutto nel campo del telefono fisso è stato stabilito per il 16 giugno 2020. Ancora presto per fare ipotesi sulle offerte. Sicuramente Iliad conta di perseguire la sua filosofia del “per sempre” che ha conquistato fino ad oggi la fiducia di migliaia di italiani.