Huawei: arriva la EMUI 10.1 con la EMUI 11, ecco chi la riceverà

Huawei prova in ogni modo a dimostrare che la sua epopea non è per nulla finita. Infatti il colosso cinese sta facendo di tutto pur di dimostrare l’estrema validità dei suoi dispositivi nonostante la mancanza del Play Store e dei servizi Google. A fornire una grande prova di maturità sono tutte le nuove interfacce lanciate, proprio come l’ultima EMUI 10.1.

Questa è in via di distribuzione per tutti anche se qualcuno sarebbe già concentrato sulla prossima EMUI 11.

Huawei: la nuova EMUI 10.1 arriva per tutti mentre già si parla della EMUI 11

EMUI 11

P40 e P40 Pro,

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1