Con la presentazione di Playstation 5, sul web non si fa che parlare d’altro: che fine ha fatto FIFA 21? Tutti si aspettavano una prima apparizione del gioco targato EA Sports nella conferenza dedicata ai giochi di PS5 ma, purtroppo, cosi non è stato. Ciononostante, però, dal web filtrano notizie confortanti in merito al nuovo gioco calcistico. Pare infatti che, il titolo sviluppato da Electronic Arts, non subirà nessun ritardo a casa dell’emergenza Covid-19. Scopriamo quindi di seguito tutte le ultime novità su costi e data di rilascio.

FIFA 21: ecco tutti i dettagli sul nuovo gioco di EA Sports

Come accennato poco più sopra, quindi, di recente i Developers di Electronic Arts hanno lavorato giorno e notte per rendere possibile il rilascio di FIFA 21 nel mese di Settembre. Secondo quanto affermato da recenti rumor, infatti, pare che il nuovo gioco di Calcio arriverà su tutte le piattaforme il prossimo 25 Settembre. Pare inoltre che, effettuando il pre-order attraverso shop ufficiali, gli utenti potranno accedere in anticipo al gioco, ben 4 giorni prima della data di rilascio ufficiale.

Sul fronte costi, invece, non ci sono particolari novità. Al lancio, infatti, il costo di FIFA 21 sarà di 69,99 euro, per la versione standard, ed 89,99 euro, per la tanto acclamata versione Champions Edition.

Nonostante ciò, però, bisogna ricordare che nulla di quanto sopra risulta essere confermato. Si tratta infatti di rumors pubblicati online ma, purtroppo, non confermati da Electronic Arts. Per scoprire tutte le novità legate al nuovo titolo, infatti, bisognerà attendere l’evento EA Play 2020 che verrà trasmesso su tutte le principali piattaforma di Streaming il prossimo 18 Giugno.