CoopVoce: nuove offerte nella linea ChiamaTutti, si parte da 5 euro

Coop ha creato nell’ormai lontano 2007 il suo gestore mobile, CoopVoce. Questo ha goduto di fortune alterne, visto che inizialmente nessuno sembrava interessato a sottoscrivere una delle sue promozioni. Purtroppo questo provider, appartenente alla folta schiera dei gestori virtuali, non aveva troppi contenuti da offrire come la concorrenza. Questo aspetto ha penalizzato molto la crescita di CoopVoce che attualmente però gode di ottima salute.

In molti credevano che questo gestore potesse scomparire visto il poco seguito, ma la nuova strategia è risultata una carta vincente. CoopVoce ha infatti dato prova di grande maturità con le sue nuove offerte appartenenti alla celebre linea ChiamaTutti. Questa gode di prezzi estremamente bassi ma soprattutto di contenuti congrui rispetto alle aspettative degli utenti. Attualmente sul sito ci sono due soluzioni che non potete lasciarvi scappare, diverse tra loro ma davvero convenienti.

CoopVoce: gli utenti possono sottoscrivere le nuove ChiamaTutti TOP 30 ed Easy+

CoopVoce ha lanciato ultimamente due promo degne di nota sia per il prezzo che costano che per i contenuti che offrono. Stiamo parlando della ChiamaTutti TOP 30 e della Easy+.

Queste soluzioni risultano uguali per il modo di offrire minuti, SMS e giga, ma differenti per prezzo e quantità dei contenuti stessi. La prima permette di avere minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 30GB di traffico dati in 4G.

La seconda offerta invece offre 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3GB di traffico dati in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9 euro al mese per sempre e di 5 euro al mese per sempre.