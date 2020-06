Conciliaweb: nuovo strumento di Agcom contro TIM, WINDTRE e Vodafone

Conciliaweb è una piattaforma gratuita messa a disposizione dell'AGCOM per tutelare i consumatori nel momento in cui riscontrano un disservizio.

L’AGCOM è l’acronimo di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è messa a disposizione per tutelare i consumatori con tanti e diversi servizi, come ad esempio quella di Conciliaweb.

Si tratta di un nuovo strumento che aiuta i consumatori a risolvere eventuali controversie con le varie aziende telefoniche e non. La stessa associazione annuncia: “Attualmente ci sono 77 aziende telefoniche iscrette, più Sky e Mediaset per la televisione. Attraverso il servizio si può accedere alla mediazione senza doversi recare di persona ai Co.re.com regionali”. Ecco come funziona.

Conciliaweb: uno strumento offerto dall’AGCOM molto apprezzato dai consumatori

Si tratta di una piattaforma molto facile, veloce e intuitiva da utilizzare nel momento in cui il consumatore riscontra un disservizio da un’azienda come, ad esempio, un addebito non riconosciuto. Basta accedere al sito e nella pagina apposita creare un account compilando i campi richiesti della registrazione.

Una volta seguiti tutti i passaggi è possibile accedere alla propria area personale e avviare diverse istanze tramite i web form specifici. Permette un iter veloce e facile senza doversi spostare da casa perché tale operazione può essere effettuata da tablet, pc o smartphone.

E’ necessario comunque compilare tutti i moduli in modo corretto, rispettare delle scadenze molto rigide ed è necessario possedere un minimo di conoscenze giuridiche. Per coloro che non si sentono di procedere da soli, possono chiedere aiuto all’associazione dei consumatori così da valutare il problema, procedere con l’istanza e capire come gestire la pratica da conciliaweb da solo o con l’aiuto di un operatore.