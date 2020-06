Comet è magnifica, solamente in questi giorni di metà Giugno ha attivo un volantino davvero ricco di occasioni da saper, e poter, cogliere al volo per cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto relativo al mondo della tecnologia generale.

La campagna promozionale che andremo a discutere è disponibile in ogni punto vendita sul territorio nazionale, nonché ovviamente sul sito ufficiale. In questo secondo caso, è importante ricordarlo, le spese di spedizione sono da aggiungere al prezzo che leggerete sullo schermo, per evitarle potrete richiedere la consegna in negozio, ma a quel punto allora conviene recarsi personalmente nel punto vendita per completare la compravendita.

Volantino Comet: tante offerte per tutti i gusti

Il volantino Comet continua ad ogni modo a sorprendere per la capacità di soddisfare le esigenze dei singoli consumatori, sia di coloro che sono alla ricerca di un top di gamma, che proprio degli utenti che vogliono mettere le mani su un modello di fascia medio-bassa.

Focus particolare è stato posto su tutti i nuovi terminali di casa Oppo, tra cui troviamo Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite, Oppo A72 e Oppo A52. Allo stesso modo però si scovano anche tante altre piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, come Huawei P Smart Pro a 259 euro, Huawei P40 Lite E a 199 euro, LG K51S a 199 euro o i terminali di casa Samsung.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Comet, ricordatevi di aprire le pagine inserite qui sotto.