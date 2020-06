Android regala oggi sul Play Store tante app e giochi a pagamento gratis

Una delle più grandi soluzioni del mondo mobile è rappresentata certamente da Android, sistema operativo ormai all’apice di tutte le classifiche. Il celebre robottino verde è diventato una vera e propria icona grazie alle sue qualità, le quali sono ovviamente implementate da Google. L’azienda americana è stata in grado di perfezionare una piattaforma mobile che ad oggi conta miliardi di utenti. Sono per la precisione 2,5 in tutto il mondo, e questi numeri dimostrano come ci sia stato anche un superamento ai danni di Windows.

In questo caso parliamo di una piattaforma mobile contro una piattaforma fissa che peraltro esiste da molto più tempo. Il merito è della grande versatilità che Android concede a tutti i suoi utenti, i quali possono personalizzare davvero ogni aspetto. Il tutto è reso ancora più semplice grazie all’apporto del Play Store, spazio dedicato ad applicazioni e giochi. Queste possono essere gratuite o a pagamento, anche se oggi sembra esserci una grande promozione per tutti gli utenti.

Android, solo per oggi potete scaricare alcune applicazioni e diversi giochi a pagamento totalmente gratis dal Play Store

Nella lista qui sotto trovate diversi titoli, accompagnati dai link diretti per il download, che potete scaricare gratuitamente dal Play Store. L’offerta vale solo per oggi, per cui conviene affrettarvi per non restare a mani vuote.