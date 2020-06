Gli smartphone al giorno d’oggi come ben sappiamo ci permettono di gestire interamente la nostra vita digitale, i piccoli device infatti integrano al loro interno innumerevoli funzioni sempre in costante aggiornamento, in modo da poter offrire ovviamente il massimo della sicurezza.

Attualmente infatti gli smartphone ci consentono di fruire di tantissime piattaforme, da quelle online per lo streaming di contenuti multimediali come Netflix a quelle più comuni che conosciamo come YouTube e Spotify, funzionalità presenti grazie al costante progresso che ha investito negli ultimi anni i nostri piccoli amici.

5 curiosità che dovresti assolutamente conoscere

I nostri device preferiti ci consentono di fare praticamente di tutto, comunicare con i nostri affetti e tenere ricordo dei nostri momenti speciali, nascondono anche 5 curiosità legate alla loro storia che ogni appassionato dovrebbe assolutamente conoscere: