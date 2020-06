WhatsApp: ricarica gratis per tutti gli utenti TIM, Vodafone e Iliad

Ogni utente che vuole avere contatti con altre persone, possiede sul suo smartphone un’applicazione che tutti conoscono: stiamo parlando di WhatsApp. Questo colosso colorato di verde è diventato un vero e proprio must su tutti i dispositivi mobili, tornando utile soprattutto nell’ultimo periodo. La quarantena imposta ha messo le persone in condizione di non potersi vedere, abbreviando però le distanze e proprio grazie a WhatsApp. Chiamate e videochiamate sono solo alcune delle ultime funzioni che la piattaforma ha implementato.

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, anche se in questo caso stiamo per parlare di una problematica che non dipende per nulla da WhatsApp. Le truffe infatti esistono da sempre, e spesso gli utenti non fanno altro che servirsi delle applicazioni come mezzo per far diffondere gli inganni. Ora come ora le segnalazioni sarebbero tante in merito al ritorno di una vecchia truffa.

WhatsApp: gli utenti hanno ritrovato in chat la truffa della ricarica gratuita per tutti

Le ultime ore sono state molto concitate per quanto riguarda WhatsApp, visto che diversi utenti hanno inoltrato delle segnalazioni. A quanto pare una vecchia truffa sarebbe ritornata a fare capolino nelle chat, mettendo le persone in difficoltà. A cascarci sono stati soprattutto gli utenti più ingenui, i quali ancora non sono avvezzi a questo tipo di pratiche.

Il testo parla di una ricarica gratuita da 10 €, la quale può essere effettuata su ogni il numero di ogni gestore. C’è poi un link che vi reindirizza ad una pagina: qui dovrete inserire i vostri dati per ricevere la ricarica. L’obiettivo non è altro che quello di rubarvi i dati personali, per cui evitate di seguire le indicazioni e non diffondete il messaggio.