Il volantino MediaWorld attivo nel periodo corrente concentra la propria attenzione sul marchio Samsung, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter accedere a prodotti effettivamente di base molto costosi, pagandoli corrispettivamente prezzi decisamente scontati rispetto al listino originario.

La Samsung Week, questo è il nome della campagna, è attualmente attiva solamente sul sito ufficiale dell’azienda, non risulta quindi essere fruibile nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Al superamento di un ordine di 199 euro, il cliente potrà anche decidere di optare per un finanziamento senza interessi (chiamato anche a Tasso Zero), in modo da poter pagare il dovuto in comode rate fisse mensili.

Scoprite i codici sconto e le nuove offerte Amazon iscrivendovi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Volantino MediaWorld: tanti sconti e prezzi bassissimi

Il volantino MediaWorld sorprende per la capacità di scontare i modelli più richiesti, riuscendo nel contempo a raggiungere ottimi prezzi finali di vendita. Uno dei più interessanti riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S20, top assoluto e richiestissimo dalla community mondiale, attualmente in vendita a soli 798 euro; volendo invece puntare verso la fascia ancora più alta, non dimentichiamo la presenza di Galaxy S20+ a 1028 euro.

Scendendo invece con la qualità incrociamo soluzioni del calibro di Galaxy Note 10 Lite a 469 euro, Galaxy A51 a 259 euro, per finire sul Galaxy A30S a 199 euro.

Il volantino MediaWorld ad ogni modo sconta anche altre categorie merceologiche, sempre e comunque legate al mondo Samsung, scopritele nel dettaglio collegandovi subito al sito ufficiale dell’azienda (le spedizioni a domicilio sono a pagamento).