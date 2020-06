Nelle settimane caratterizzate dal lockdown e dall’emergenza Coronavirus, gli operatori della telefonia mobile attivi in Italia hanno messo sul piatto importanti promozioni di solidarietà digitale per i clienti. Tra i provider già attivi vi è stato sicuramente Vodafone. Ancora oggi, al netto degli allentamenti per la mobilità e per il distanziamento sociale, il gestore garantisce importanti servizi extra ai clienti.

Vodafone e la possibilità di attivare Giga senza limiti per le videochiamate

Una delle migliori offerte del momento in campo telefonico è senza ombra di dubbio la Vodafone Pass Smart Meeting. Gli abbonati dell’operatore inglese, grazie a questa promozione, potranno beneficiare di Giga senza limiti per navigare in rete attraverso i principali portali che offrono servizi di videoconferenze.

La lista dei servizi compatibili per la navigazione illimitata con il Pass Smart Meeting è molto ampia. Risultano essere presenti nella lista tutti i seguenti servizi: Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack. A breve potrebbero aggiungersi ulteriori titoli a questa già ampia lista.

Gli utenti potranno attivare questa promozione di Vodafone per un periodo massimo di tre mesi. L’attivazione dell’offerta è molto semplice: basta verificare la disponibilità all’interno dell’Area Personale dell’app MyVodafone.

La Vodafone Pass Smart Meeting è completamente a costo zero ed inoltre, al termine dei tre mesi promozionali, non è previsto alcun genere di rinnovo per l’abbonamento. Ciò significa che, scaduti i novanta giorni, gli utenti non potranno più navigare a costo zero sulle piattaforme di cui prima. Al tempo stesso però non ci saranno costi aggiuntivi sulla ricaricabile di riferimento.