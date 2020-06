Il mercato degli SSD sta subendo negli ultimi anni una grande espansione, dal momento che le note memorie allo stato solido, che da sempre garantiscono una velocità di lettura e scrittura estrema, ultimamente stanno alzando l’asticella anche per quanto riguarda le capacità di memoria, che prima costituivano sempre l’univo cero limite.

Gli SSD infatti stanno subendo un’evoluzione che sta consentendo loro di aumentare progressivamente di aumentare le capacità fino a raggiungere addirittura terabyte di memoria, impensabili fino a pochi anni fa.

A quanto pare Samsung ha intenzione di ribadire questo concetto con un nuovo prodotto, infatti qualche giorno fa in pre-ordine sul catalogo nord americano di Amazon è apparso un SSD appartenente alla linea 870 QVO dotato di 8TB di memoria e di memorie QLC.

8 Terabyte e memorie Quad Level Cell

Si tratterebbe del primo SSD con una capacità così elevata, probabilmente votato a quella fascia di utenti che gradisce enormi capacità di archiviazione piuttosto che le velocità incredibili garantite dai nuovi standard, infatti le memorie QLC offrono proprio queste caratteristiche.

L’SSD risponde al nome in codice MZ-77Q8T0B/AM, e come tutte le memorie della serie QVO porta a piccole rinunce in termini di velocità per poter offrire prezzi competitivi, soprattutto grazie ai chip QLC 3D V-NAND Flash e all’interfaccia SATA3, decisamente più economica rispetto a ingressi di ultima generazione.

L’annuncio presente su Amazon è stato prontamente rimosso non appena saltato all’occhio degli utenti, che si tratti di un errore o di una trovata pubblicitaria ? Ciò che è certo è che questo SSD era listato ad un prezzo di ben 900 dollari con data di rilascio il 24 Agosto, un prezzo decisamente importante, ma giustificato da una capacità mai vista prima.