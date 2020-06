Mancano sempre meno giorni. Il prossimo weekend sarà quello in cui finalmente, dopo mesi di attesa, la Serie A ritornerà nella case degli italiani. I palinsesti di Sky, dopo il naturale cambiamento durante l’emergenza sanitaria, torneranno ad essere caratterizzati dalle grandi esclusive in campo sportivo e calcistico. La pay tv, non a caso, proprio in questi giorni rilancia la sua offerta streaming.

Sky, come vedere le partite della Serie A in streaming ed a costo contenuto

Mai come nelle prossime settimane, quindi, l’offerta di Sky attraverso il servizio NOW TV sarà molto vantaggiosa. La pay tv punta tanto su questa piattaforma, nata per contrastare il fenomeno dello streaming illegale IPTV. Gli utenti potranno attivare attraverso NOW TV un piano di visione senza parabola e decoder e soprattutto senza un vincolo d’abbonamento.

Restando nel tema dell’attualità sportiva, NOW TV consente a tutti gli interessati di attivare il ticket Sport (quello che comprende eventi come la Serie A, ma anche Champions League, Premier League, NBA e Formula 1). Il prezzo mensile e fisso, sempre senza vincolo di abbonamento, si attesta sui 29,99 euro.

Non c’è però soltanto lo sport. Attraverso NOW TV, infatti, i clienti potranno anche scegliere un pacchetto a scelta tra Intrattenimento, Serie tv e Cinema con un costo mensile che si attesta sui 9,99 euro. Disponibile, per gli appassionati di tutti i generi, anche la possibilità di attivare i tre ticket di cui prima al costo fisso mensile di 19,99 euro. NOW TV è disponibile su smartphone, tablet, sulle principali Smart TV ed anche su pc.