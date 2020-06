L’operatore virtuale Poste Mobile che si appoggia alle infrastrutture del gestore telefonico Wind sembra essere al centro dell’attenzione in queste ultime settimane grazie alle nuove offerte telefoniche lanciate in commercio. Spesso è difficile per i consumatori scegliere una nuova tariffa per il proprio smartphone, ma i consumatori che hanno attivato una nuova offerta dell’operatore telefonico virtuale sembrano non averci pensato due volte prima di procedere.

Le tariffe telefoniche più attivate sono quelle qui di seguito e si ricorda che possono essere attivate soltanto online oppure chiamando al numero verde con l’aiuto di un operatore telefonico. Ecco tutti i dettagli e i prezzi proposti da Poste Mobile.

Poste Mobile e tariffe telefoniche: i consumatori entusiasti dai contenuti e prezzi

Per i consumatori che non vogliono sostenere canoni mensili sostanziosi possono prendere in considerazione l’offerta Creami Style, adatta a chi non usufruisce di molti contenuti. Con questa tariffa è possibile usufruire di 500 credit da utilizzare per le chiamate e per gli SMS, e 5GB di Internet per la navigazione in rete alla massima velocità del 4G. Non richiede alcun costo di attivazione e il canone mensile da sostenere è pari a 5,00 Euro.

L’altra tariffa, invece, è quella più gettonata vista la convenienza. Con il nome di Creami Relax 100 è possibile attivare la seguente tariffa: 100GB di Internet per navigare con la connessione mobile 4G e credit illimitate per chiamate ed SMS. Il canone mensile è pari a 10,00 Euro, ma diventa 9,00 Euro dal terzo rinnovo e 8,00 Euro dal settimo rinnovo. Anche in questo caso non è necessario sostenere costi di attivazione.