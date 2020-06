Dopo la pausa dovuta alle misure di contenimento dei contagi, finalmente si torna sui set. Una buona notizia non solo per gli attori, i registi e tutti i membri delle troupe, ma soprattutto per i fan che attendono da tempo la conferma per le proprie serie preferite.

In questo caso, andremo ad analizzare la situazione di due show molto amati, ossia Peaky Blinders e Sex Education, e di un altro che ha fatto la sua recente comparsa con la seconda stagione a fine aprile e sta attraendo sempre più critiche positive: After Life.

Fine lockdown, si torna sui set: ecco le serie pronte a ricominciare le riprese

A seguito dell’apertura mostrata dai Governi alla possibilità di far ricominciare le attività sui vari set (cinematografici e di serie TV), alcuni show potranno tornare a girare dopo ormai molti mesi di interruzione.

A beneficiare di questa tolleranza sarà sicuramente Peaky Blinders, che dovrà “ringraziare” la decisione del governo inglese: la disponibilità a far riprendere le registrazioni permetterà alla serie di tornare sul piccolo schermo probabilmente entro i tempi stabiliti. Non si escludono ritardi, ma essendo una delle prime ad aver iniziato nuovamente le riprese, Netflix potrebbe concentrarvisi maggiormente.

Nell’ambito di Sex Education, fino a pochi giorni fa gli appassionati della serie non avevano molte notizie sul suo destino. Si sapeva la sua riconferma per la quarta stagione, ma non vi era nulla di certo sul ritorno a girare. La conferma però è arrivata dagli showrunner proprio un paio di settimane fa, con la promessa di tornare a girare probabilmente ad agosto.

Grande successo lo ha ottenuto anche la seconda stagione di After Life, la serie del comico americano Ricky Gervais che ha attratto l’attenzione di moltissimi avventori Netflix e non solo. Per la delicatezza e la spensieratezza con cui sono trattati temi importantissimi dell’esperienza umana, ha guadagnato il plauso del pubblico e della critica, meritandosi di tornare con una terza stagione probabilmente nella primavera 2021.